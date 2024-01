Iraq: ministero Difesa Turchia, distrutti 15 obiettivi del Pkk nel nord del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate turche oggi hanno effettuato una serie di operazioni aeree anti-terrorismo nelle aree di Metina, Gara, Hakurk, Qandil e Asos, nel nord dell'Iraq, in cui sono stati distrutti 15 obiettivi attribuiti al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk, considerato organizzazione terroristica da Turchia, Unione europea e Stati Uniti). Lo si apprende da una dichiarazione rilasciata dal ministero della Difesa turco, secondo cui "molti terroristi sono stati neutralizzati". Con l’espressione “neutralizzare”, Ankara intende l’arresto o l’uccisione di individui classificati come terroristi, appartenenti al Pkk e ai movimenti ad esso affiliati in Siria (il Partito dell’unione democratica, Pyd, e la sua ala armata, le Unità di difesa popolare, Ypg). Le Forze armate turche "continueranno a lottare contro il terrorismo con determinazione e fermezza fino a quando non rimarrà alcun terrorista, per la sopravvivenza e la sicurezza del Paese", si legge nella nota del ministero della Difesa. (Tua)