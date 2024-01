Roma: incidente mortale al Casilino, investito pedone 83enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 83 anni è stato investito ieri sera intorno alle 19 in via dei Faggi, all'altezza di via dei Noci al quartiere Casilino di Roma, ed è morto per le gravi ferite riportate. L'uomo è stato travolto da un 29enne alla guida di una moto Honda Sh 125. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei vigili urbani. Il pedone è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Vannini, dove è poi deceduto. Il mezzo è stato posto sotto sequestro e il conducente del sottoposto alle analisi di rito per accertare il tasso alcolemico e tossicologico. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. (Rer)