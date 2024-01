Milano: garante del verde, attività Comune positiva, ma strumenti più efficaci contro cambiamento clima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Garante è intervenuto ai tavoli sulla biodiversità organizzati dal Comune di Milano e ha contribuito alla redazione del documento finale "Punti programmatici per la gestione della biodiversità nel comune di Milano". Inoltre, ha partecipato ai tavoli di revisione del PGT 2030 e al Forum sulla rigenerazione urbana, altresì ha avuto un ruolo attivo nelle modifiche al Capitolato speciale di manutenzione del verde, sollecitando l'Amministrazione all'avvio della procedura per la redazione del Piano del verde per la Città metropolitana e la Città di Milano contemporaneamente alla revisione del Piano di governo del territorio, attualmente in corso. Il Garante ha analizzato in maniera approfondita i regolamenti vigenti in materia di verde e suolo sul territorio di Milano, ovvero il "Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato" e il "Regolamento edilizio", trovando incongruenze e suggerendo delle modifiche da apportare ad entrambi per favorire la tutela del verde e disincentivare il consumo di suolo. Per un costante aggiornamento sul censimento del verde urbano, il Garante ha partecipato alle riunioni periodiche con AVR (la società che si occupa della gestione e manutenzione del verde cittadino) a partire dal mese di ottobre 2023. A tal proposito, il Garante ha seguito con attenzione la contabilità dei danni della tempesta tra la notte del 24-25 luglio a Milano, al fine di garantire la sostituzione di tutte le piante abbattute (si stima che siano più di cinquemila) e di utilizzare l'evento meteo per migliorare la progettazione e la pianificazione del verde in città. (Com)