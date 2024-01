Cina-Myanmar: colloquio viceministri Esteri a Naypyidaw su cooperazione per pace al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri della Cina, Sun Weidong, ha concluso oggi una visita in Myanmar (4-6 gennaio), durante la quale è stato ricevuto dal leader birmano , Min Aung Hlaing, e ha avuto consultazioni con il viceministro degli Esteri Lwin Oo. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri cinese. Le parti, si legge nella nota, “manterranno congiuntamente la pace e la stabilità all confine Cina-Myanmar, coopereranno per combattere le attività criminali transfrontaliere, come le frodi nelle telecomunicazioni, e promuoveranno insieme la pace regionale, la tranquillità, lo sviluppo e la prosperità”. Le parti, inoltre, hanno concordato di continuare la cooperazione nell’ambito della Nuova via della seta (Bri, Belt and Road Initiative) e di costruire il Corridoio economico Cina-Myanmar. (Cip)