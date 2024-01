Libano-Israele: partito sunnita libanese lancia raffiche di razzi verso Kiryat Shmona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze al Fajr, braccio armato del partito islamista sunnita libanese Jama'a Islamiya (Gruppo islamico), hanno lanciato oggi due raffiche di razzi contro la città di Kiryat Shmona, nel nord di Israele. Lo ha annunciato lo stesso partito in un comunicato sul proprio sito web, spiegando che l'attacco è arrivato "in risposta alla continua aggressione sionista (di Israele) contro i civili e i villaggi del sud del Libano, e in sostegno alla popolazione della Striscia di Gaza". (Lib)