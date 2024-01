Municipio Roma IV: Fd'I, fondi per riqualificare via Meda, ora accelerare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma sono stati stanziati i fondi sul piano investimenti per la riqualificazione di via Filippo Meda "grazie a Fratelli d'Italia" e ora "ci auguriamo che la progettazione preveda il rifacimento dei marciapiedi con sostituzione dei cicli, sistemazione e pulizia delle caditoie e realizzazione degli scivoli e messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali. Altro intervento di riqualificazione sarà previsto presso l'area verde adiacente la scuola Andrea Torre nella zona retro mercato di Via Meda da sempre lasciata nel completo abbandono". Lo dichiarano in una notagli esponenti di Fratelli d'Italia, Mariacristina Masi, consigliera in Campidoglio, Gianni Ottaviano, dirigente, Luca Scerbo, capogruppo al Municipio Roma IV. "Saranno previsti - aggiungono - arredi, attrezzature per attività fisiche e panchine nell'ultimo tratto verde che completerà l'intervento di riqualificazione e collegamento con la Rambla di via Cave di Pietralata, progetto voluto e finanziato dall'allora assessore ai Lavori Pubblici di Roma, Fabrizio Ghera, che dopo 10 anni finalmente vedrà il suo compimento con la realizzazione della Piazza, la pista ciclabile, le aree di sosta, le attrezzature ludiche e i camminamenti protetti che collegheranno Largo Beltramelli a Via Filippo Meda. Riprende l'opera di riqualificazione del territorio, saremo pronti a sollecitare l'amministrazione Capitolina affinché i lavori partano il prima possibile". (Com)