India: stime preliminari ufficiali, crescita del 7,3 per cento nell’anno fiscale 2023-24

- Secondo le stime preliminari dell’Ufficio centrale di statistica (Cso) dell’India l’economia del Paese crescerà del 7,3 per cento nell’anno fiscale 2023-24, che si concluderà a marzo, dopo il 7,2 per cento dell’esercizio precedente. Il prodotto interno lordo reale dovrebbe salire a 171.790 miliardi di rupie contro i 160.060 del 2022-23. Il Pil nominale, invece, dovrebbe passare da 272.410 miliardi di rupie a 296.580 miliardi di rupie, con un aumento dell’8,9 per cento. Lo riferisce un comunicato del ministero delle Statistiche e dell’attuazione del programma. (Inn)