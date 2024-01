Singapore-Portogallo: lanciata l’Alleanza per l’innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri singaporiano, Vivian Balakrishnan, in visita a Lisbona (3-6 gennaio), ha incontrato ieri l’omologo portoghese, Joao Gomes Cravinho, con cui ha lanciato l’Alleanza per l’innovazione Singapore-Portogallo (Spia), volta a favorire la collaborazione tra start-up e aziende tecnologiche, a facilitare le reti di imprese e a favorire l’accesso ai rispettivi mercati regionali. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri della città-Stato del Sud-est asiatico. Nel corso del colloquio, si legge nella nota, i due ministri fatto il punto sulle relazioni bilaterali, osservando che lo scambio di visite è stato costante e che il commercio di beni ha raggiunto 1,6 miliardi di dollari nel 2022. Le parti si sono impegnate ad approfondire la cooperazione nelle aree emergenti, tra cui l’energia rinnovabile, e a sfruttare le potenzialità dell’accordo di libero scambio tra Singapore e l’Unione europea. Balakrishnan ha incontrato anche il sindaco di Lisbona, Carlos Moedas, con cui ha scambiato opinioni sul potenziale della città come hub per le start-up e concordato di intensificare le iniziative nel campo dell’innovazione, dell’edilizia abitativa e dei servizi pubblici. (segue) (Fim)