Spagna: Sanchez ringrazia le Forze armate per l’impegno in difesa del Paese e della pace

- Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez ha ringraziato le Forze armate per la professionalità e l’impegno “a difesa della Spagna e in favore della pace”. Lo ha fatto con un messaggio sui social network in occasione della Pasqua militare, che coincide con la festa dell’Epifania. “Voglio mostrare il mio riconoscimento a tutti gli uomini e le donne delle nostre Forze armate”, impegnati anche in favore “della stabilità e degli aiuti umanitari internazionali”, ha detto Sanchez. Il premier ha partecipato alle celebrazioni della Pasqua militare al Palazzo reale di Madrid, presiedute dal re Felipe VI e dalla consorte Letizia. (Spm)