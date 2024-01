Milano: De Corato, oggi alla Befana dei clochard, non sostenuti adeguatamente da amministrazioni locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ogni anno, "ho preso parte all'evento organizzato dai City Angels 'La Befana dei Clochard', dedicato ai senzatetto. Si tratta di persone che spesso non vengono adeguatamente sostenute dalle amministrazioni locali, spesso maggiormente interessate a sostenere occupanti abusivi. Mi auguro che l'evento possa essere d'ispirazione per l'attuale amministrazione, visto che con l'imminente irrigidimento del clima previsto per i prossimi giorni, le difficoltà per i senzatetto saranno ancora maggiori". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato. (Com)