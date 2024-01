Cisgiordania: forze Israele, tre sospetti arrestati durante incursioni anti-terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa d'Israele (Idf) hanno arrestato tre sospetti durante una serie di incursioni anti-terrorismo in Cisgiordania. Lo hanno riferito le stesse Idf su X (ex Twitter), specificando che due dei tre sospetti sono stati arrestati nella città di Qatanna, dopo essere stati interrogati. Nella stessa operazione, i militari hanno anche confiscato una serie di armi ed equipaggiamento militare. Il terzo sospetto è stato invece arrestato nella città di Bal'a, dove le Idf hanno trovato materiale esplosivo e denaro "destinato ad attività terroristiche". Dall'inizio della guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas il 7 ottobre 2023, le Idf hanno arrestato circa 2.600 sospetti in Cisgiordania, tra cui 1.300 presunti membri di Hamas. (Res)