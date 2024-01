Diritti: Lupi e Semenzato (NM), sostenere associazioni e famiglie sui disturbi alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sui disturbi alimentari prosegue il nostro percorso in maggioranza. Dopo l'approvazione della mozione in Parlamento l’obiettivo è l'istituzione del fondo strutturale, il cui disegno di legge è stato già da noi depositato". Lo affermano Maurizio Lupi Capogruppo alla Camera di Noi Moderati e Martina Semenzato deputata di Coraggio Italia e del Gruppo parlamentare di Noi Moderati. "Punto non inserito in legge di bilancio, ma su cui si sta già lavorando. Siamo al fianco di tutte le associazioni che da anni lavorano sui disturbi alimentari molte con cui stiamo già collaborando come Consult@noi e Coordinamento Nazionale Disturbi Alimentari. Non solo risorse ma anche potenziamento dell’assistenza su tutto il territorio nazionale, formazione medica per una diagnosi precoce, campagne di comunicazione e sensibilizzazione, soprattutto attraverso lo sport, potenziamento e valorizzazione del Numero Verde", proseguono. (Rin)