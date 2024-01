Turchia-Usa: ministro Esteri Fidan a Blinken, si concluda processo di acquisto caccia F-16

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia si aspetta che il processo di acquisto dei caccia F-16 statunitensi venga concluso. Lo ha detto oggi il ministro turco degli Esteri, Hakan Fidan, al segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken. La Turchia vuole acquistare dagli Usa l’ultimo modello di aereo F-16 Block 70, nonché 79 kit per ammodernare gli F-16 già in dotazione. Durante il suo incontro odierno a Istanbul con il segretario statunitense, il capo della diplomazia turca ha anche ribadito che la decisione finale sull'adesione della Svezia alla Nato "spetta al parlamento turco". Il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha firmato il protocollo di adesione della Svezia alla Nato e lo ha presentato al parlamento il 23 ottobre 2023. Successivamente, il 16 novembre, la commissione parlamentare per gli Affari esteri ha rinviato l’esame del protocollo. (Tua)