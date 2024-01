Argentina: Milei e direttore Aiea raggiungono base antartica per lancio missione scientifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Argentina, Javier Milei, si è recato oggi nella Base Marambio, base antartica dell’Aeronautica militare, insieme al direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, con cui darà il via a una missione scientifica volta a contrastare l’inquinamento in Antartide. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio del presidente. Il leader, si legge nella nota, è stato ricevuto dal comandante Damian Ariel Rizzo, dal responsabile scientifico Sergio Santillana e dalla funzionaria del Servizio meteorologico nazionale (Smn) Noemi Troche. Il capo di Stato è accompagnato da una delegazione comprendente la segretaria presidenziale, Karina Milei, la ministra degli Esteri, Diana Mondino, e i ministri dell’Interno, Luis Petri, e della Difesa, Guillermo Francos. (Abu)