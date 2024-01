Milano: Albertini, tornelli anti furbetti scelta assolutamente condivisibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta dell'amministrazione comunale di Milano di mettere tornelli alti nella metropolitana in modo da evitare che possano essere saltati “dal punto di vista del principio” è una scelta assolutamente condivisibile “perché è un fatto da eliminare la possibilità che si utilizzi un servizio pubblico senza corrispondere il costo del servizio, magari non per bisognosi, ma per persone che vogliono infrangere le regole. Dobbiamo essere molto più severi con i monelli prima che diventino delinquenti”. Lo ha detto l'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, a margine della "Befana per i clochard" organizzata dai City Angels all'Hotel Principe di Savoia di Milano. Rispondendo a chi gli ha fatto notare che così approva la scelta di Sala, Albertini ha sottolineato che “Io lo dico più di una volta. Io ho un grande rispetto per chi svolge questa funzione avendola fatta per quasi 10 anni so quanto sia complesso, criticati da tutti, molto esposto, il sindaco di una grande città. Ho criticato Sala e continuerò a farlo solo per certe sue compiacenze a delle componenti della sua maggioranza come i Verdi talebani e di altre componenti che sul tema della sicurezza hanno un'interpretazione molto permissiva. Il crimine predatorio deve essere punito”. (Rem)