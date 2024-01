India: navicella per osservazione solare Aditya-L1 immessa nell’orbita prevista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inserimento nell’orbita halo della navicella spaziale dell’osservatorio solare indiano Aditya-L1 è stato completato oggi. Lo ha annunciato l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro), l’agenzia spaziale dell’India, spiegando che la navicella è stata immessa nell’orbita selezionata per garantire una durata della missione di cinque anni, riducendo al minimo le manovre di mantenimento della stazione e quindi il consumo di carburante e garantendo una visione continua e senza ostacoli del Sole. L’inserimento di Aditya-L1 nell’orbita halo rappresentava “una fase critica della missione”, ha sottolineato l’Isro. Il primo ministro, Narendra Modi, ha espresso la sua gioia per il risultato in un messaggio di congratulazioni pubblicato sul social network X. “Il primo osservatorio solare indiano Aditya-L1 raggiunge la sua destinazione. È una testimonianza dell’instancabile dedizione dei nostri scienziati nella realizzazione delle missioni spaziali più complesse e intricate. Mi unisco alla nazione nell’applaudire questa straordinaria impresa. Continueremo a perseguire nuove frontiere della scienza a beneficio dell’umanità”, ha scritto il premier. (segue) (Inn)