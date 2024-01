India: navicella per osservazione solare Aditya-L1 immessa nell’orbita prevista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India ha raggiunto la Luna lo scorso 23 agosto con la sonda Chandrayaan-3, il quarto Paese dopo gli Stati Uniti, la Russia e la Cina. La missione lunare è stata lanciata il 14 luglio dal Centro spaziale Satish Dhawan di Sriharikota, nello Stato dell’Andhra Pradesh. La sonda Chandrayaan-3,composta da un lander (Vikram) e un rover (Pragyan), è stata immessa in orbita con il veicolo di lancio Mark-III (Lvm3). Il 17 agosto il lander e il modulo di propulsione si sono separati e successivamente la sonda ha iniziato la procedura di decelerazione (“deboosting”) per posizionarsi nell’orbita della Luna in modo appropriato in vista del tentativo di allunaggio. Per l’India è la terza missione lunare dopo la Chandrayaan-1 del 2008-2009, conclusasi prima del previsto, e la Chandrayaan-2 del 2019, terminata dopo la perdita dei contatti con il lander. (Inn)