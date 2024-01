Gaza: Haniyeh, Blinken utilizzi il proprio tour nella regione per fermare "aggressione" Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'ufficio politico del movimento islamista palestinese Hamas, Ismail Haniyeh, ha invitato il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, a utilizzare il suo attuale tour in Medio Oriente per porre fine all'"aggressione" di Israele nella Striscia di Gaza. In un videomessaggio citato dall'emittente panaraba satellitare di proprietà qatariota "Al Jazeera", Haniyeh ha affermato di sperare che Blinken abbia "imparato le lezioni degli ultimi tre mesi", invitandolo a porre fine all'"occupazione di tutte le terre palestinesi". Il sostegno degli Stati Uniti alle operazioni militari di Israele "ha causato massacri e crimini di guerra senza precedenti contro il nostro popolo a Gaza", ha detto il leader di Hamas, esortando i leader regionali che incontreranno il segretario di Stato statunitense a dirgli che la stabilità in Medio Oriente è "strettamente legata alla nostra causa palestinese". (Res)