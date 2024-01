Milano: Fortis, città non escludente, continua a offrire opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano si conferma una città libera, internazionale, che continua a offrire opportunità. Lo ha detto il cantante Alberto Fortis a margine della "Befana per i clochard" organizzata dai City Angels all'Hotel Principe di Savoia di Milano sottolineando che “questa è una cosa positiva. È cambiata come è cambiata il mondo, ma credo che rimanga sia per il nostro Paese, per l'Italia, ma anche per l'estero un faro per tutto quello che riesce a esprimere nell'arte e nella cultura”. Rispondendo a chi gli ha chiesto se sia diventata una città escludente, Fortis ha risposto di no spiegando che “parla il codice di tutte le metropoli internazionali in questo scacchiere globale, se poi il mondo sta diventando escludente allora dobbiamo parlare del pianeta Terra. Io l'ho sempre ritenuta la sorellina di New York quindi è una città che continua a dare possibilità, speriamo che continui con questo trend perché indubbiamente credo che, al di là degli alti e bassi, rimane un motore fortissimo in tutti i campi”. (Rem)