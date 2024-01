Mafia: Crosetto, memoria di Piersanti Mattarella è riferimento per tutti i cittadini onesti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La memoria del sacrificio di Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980, è “limpido riferimento per tutti i cittadini onesti e chiaro monito per i servitori delle istituzioni”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “A lui il popolo italiano rende onore", si legge in un messaggio del ministro pubblicato su X dal suo dicastero. (Res)