Vibo Valentia: aggressione in Guardia medica, Occhiuto "responsabili siano assicurati a giustizia"

23 luglio 2021

- “L’aggressione ai danni di una dottoressa e di un infermiere della Guardia Medica di Soriano Calabro dimostra un clima sempre più insostenibile nei confronti del personale sanitario in servizio nelle strutture pubbliche". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. "Un tema che tocca non solo la nostra Regione ma tutto il Paese, come ci dimostrano le notizie di cronaca che abbiamo letto negli ultimi mesi", aggiunge. "Nell’augurarci che sull’episodio di Soriano venga fatta piena luce e che i responsabili vengano assicurati alla giustizia, non possiamo che esprimere una ferma condanna per queste manifestazioni di violenza ingiustificata, ancora più inaccettabili quando, come in questo caso, hanno come vittime professioniste donne impegnate in ambito sanitario", prosegue Occhiuto. "Da parte della Regione Calabria e dell’Asp di Vibo Valentia esprimiamo la massima solidarietà alle persone aggredite, saremo loro concretamente vicini, e siamo impegnati a concordare con le altre istituzioni competenti ogni iniziativa utile a tutelare meglio il personale delle strutture sanitarie della Calabria”, conclude il presidente calabrese. (Rin)