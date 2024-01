Roma: Rampelli (Fd'I), solidarietà a presidente Municipio VI e Don Coluccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia esprime "solidarietà a Don Antonio Coluccia e al presidente del Municipio Roma VI delle Torri, Nicola Franco che sono stati oggetto di un'ennesima intimidazione a Tor Bella Monaca. Nel corso di una delle sue azioni pastorali - afferma Rampelli in una nota - a contrasto della criminalità organizzata in via dell'Archeologia, mentre era insieme agli scout e all'associazione 'Tor Più Bella' di Tiziana Ronzio in compagnia del predidente del Municipio Nicola Franco, ignoti hanno appiccato il fuoco ai secchioni dell'immondizia nelle immediate adiacenze, facendo partire grida di 'infami' all'indirizzo del parroco e delle istituzioni presenti. Risponderemo a queste minacce con forza e compattezza. Sono i 14 clan malavitosi che se ne devono andare dal territorio con le loro attività di spaccio perché gli renderemo la vita impossibile e il quartiere dovrà tornare la casa tranquilla della gente per bene". (Com)