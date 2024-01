Milano: garante del verde, attività Comune positiva, ma strumenti più efficaci contro cambiamento clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Garante del Verde evidenzia e accoglie con favore l'attività del Comune di Milano nelle sue varie iniziative volte al miglioramento delle politiche a salvaguardia del verde (in termini di bilancio ecologico) e di riduzione del consumo di suolo, auspicando in tempi brevi di raggiungere l'obbiettivo di zero consumo di suolo (in termini assoluti) e al contempo sollecita l'Amministrazione a rendere più efficaci gli strumenti normativi e attuativi volti al contrasto degli effetti del cambiamento climatico. È quanto si legge nel comunicato diffuso oggi dal il Garante del Verde, del Suolo e degli Alberi del Comune di Milano a un anno dall'insediamento, avvenuto il 28 dicembre 2022, attraverso il quale il Garante intende fornire un breve resoconto dei temi trattati in questo periodo, rimandando a più specifici approfondimenti contenuti nel Report Annuale 2023 in consegna alla Presidenza del Consiglio comunale. I componenti l'organo del Garante si sono riuniti con frequenza bisettimanale per affrontare insieme tematiche di tutela del verde e di consumo di suolo, come l'incremento dei servizi ecosistemici, delle compensazioni e delle soluzioni per favorire la preservazione delle specie autoctone. Il Garante, nel quotidiano, si è interfacciato con la società civile accogliendo le segnalazioni dei cittadini e delle cittadine e vigilando sull'applicazione delle norme in materia di verde urbano e consumo di suolo. Durante l'anno 2023 il Garante ha partecipato attivamente, tra gli altri, a incontri con gli Assessorati del Verde e della Rigenerazione Urbana, con i Comitati dei cittadini e delle associazioni, promuovendo con spirito costruttivo le politiche a tutela del verde e dell'azzeramento del consumo del suolo, le azioni volte alla depavimentazione dei suoli urbani e al miglioramento delle condizioni di drenaggio, all'incremento del numero di alberi piantati e alla creazione di nuove aree verdi a suolo profondo. (segue) (Com)