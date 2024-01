Epifania: Coldiretti, 300 mila italiani in agriturismo nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel weekend dell'Epifania sono circa 300mila gli italiani che hanno scelto l'agriturismo per pernottare o mangiare nella natura alla ricerca di riposo, tranquillità e lontano dalle preoccupazioni e dal caos delle città. E' quanto stima la Coldiretti nel sottolineare il risultato positivo della vacanza in campagna, nonostante il maltempo abbia colpito il tradizionale appuntamento con la Befana. Una ricorrenza festeggiata con curiose iniziative nelle aziende agricole di Terranostra e Campagna Amica diffuse lungo tutta la Penisola: se nell'agriturismo La Quercia in Località Prandina a Verona) si è deciso di rispettare la tradizione di "Brusar la vecia" nel agriturismo Canto di Primavera del sogno antico in località Forottoli a Pistoia per il pranzo è stato organizzato l'arrivo della Befana mentre in quasi tutta la Toscana si è scelto di portare a tavola i tradizionali befanini, i biscotti aromatizzati al rum dedicati alla simpatica vecchietta, ma menu dedicati sono stati previsti un po' ovunque lungo la Penisola. (segue) (Rin)