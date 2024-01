Brasile: Lula, responsabilità attacco dell'8 gennaio 2023 è dell'ex presidente Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha detto che la responsabilità per gli atti dell'8 di gennaio è dell'ex presidente del Paese Jair Bolsonaro. L'8 gennaio del 2023 c'è stato un assalto ai palazzi del potere (Parlamento, presidenza, Corte suprema) sferrato dai sostenitori di Bolsonaro. "Credo che ci sia stato un diretto responsabile, che ha pianificato tutto questo e che vigliaccamente si è nascosto e ha lasciato il Brasile in anticipo, cioè l'ex presidente della Repubblica. Si sa che non ha accettato la nostra vittoria, ha cercato di demoralizzare continuamente la giustizia elettorale, ha cercato di demoralizzare tutte le istituzioni possibili. Lo ha pianificato lui. Vigliaccamente, non ha avuto il coraggio di ammetterlo. Se n'è andato e ha lasciato lì i suoi mandanti a portare a termine", ha dichiarato ieri Lula ai media brasiliani. Lunedì sarà il primo anniversario degli atti dell'8 gennaio e al Congresso è prevista una manifestazione convocata dal presidente Lula per ricordare l'attacco. La cerimonia, battezzata "Democrazia imperturbabile", conterà con la presenza di circa 500 invitati tra ministri, parlamentari, giudici della Corte suprema, governatori e altre autorità.(Brs)