Israele: continuano a suonare le sirene vicino al confine con Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono suonate le sirene d'allarme anti-razzo in più comunità del nord di Israele, vicino al confine con il Libano. Lo ha riferito il quotidiano israeliano "The Times of Israel", secondo cui è la terza volta che questa mattina le sirene sono suonate contemporaneamente in più località. Oggi, il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah ha lanciato una raffica di razzi verso Israele, in una mossa che ha definito "una prima risposta" all'uccisione del numero due del movimento islamista palestinese Hamas, Saleh al Arouri, morto il 2 gennaio in un presunto attacco israeliano a Beirut, capitale del Libano. (Res)