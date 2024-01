Israele: fonti stampa, giornalisti "Al Jazeera" detenuti in kibbutz Be'eri per riprese non autorizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una squadra di giornalisti dell'emittente panaraba satellitare di proprietà qatariota "Al Jazeera" è stata arrestata nel kibbutz Be'eri, nel sud di Israele, vicino al confine con la Striscia di Gaza, con l'accusa di aver effettuato delle riprese non autorizzate in una "zona militare chiusa". Lo riferisce l'emittente israeliana "Kan", secondo cui i giornalisti detenuti avevano ripreso alcuni militari delle Forze di difesa israeliane (Idf). Le Idf non hanno rilasciato alcun commento sulla questione. (Res)