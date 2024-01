Canada: nuovo guasto per l’aereo di Trudeau, problema emerso durante recente vacanza in Giamaica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aereo del primo ministro del Canada, Justin Trudeau, ha subito un altro guasto, durante una vacanza in famiglia in Giamaica, dove il premier è arrivato lo scorso 26 dicembre e da cui è ripartito per rientrare a Ottawa il 4 gennaio. Il dipartimento della Difesa canadese, attraverso la portavoce Andrée-Anne Poulin, ha ammesso che un problema all’aereo CC-144 Challenger è emerso durante un controllo effettuato il 2 gennaio. “Una squadra di manutenzione e un aereo sono stati quindi inviati e hanno rimesso l’aereo in servizio il 3 gennaio. L’aereo è rimasto nell'area come riserva, se necessario, e il primo ministro è stato in grado di tornare con l’aereo originale”, ha spiegato la portavoce. (segue) (Res)