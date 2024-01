Canada: nuovo guasto per l’aereo di Trudeau, problema emerso durante recente vacanza in Giamaica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ultimo contrattempo risale a settembre, quando Trudeau si è recato in India per partecipare al vertice dei leader del G20. Il premier canadese è stato costretto a lasciare Nuova Delhi due giorni dopo il previsto per un guasto tecnico al suo Airbus 310-300. In sostituzione è stato inviato un Airbus CC-150 Polaris, che però ha dovuto effettuare uno scalo non programmato per il ricambio di un pezzo. Il Polaris, che ha 36 anni, aveva già avuto diversi problemi: nell’ottobre del 2016, sempre con Trudeau a bordo, diretto in Belgio per una visita ufficiale, rientrò a Ottawa 30 minuti dopo il decollo mentre nell’ottobre del 2019 subì gravi danni in un incidente in un hangar e fu messo a terra per 16 mesi. Nel dicembre dello stesso anno l’aereo di riserva usato da Trudeau per recarsi a un vertice Nato a Londra dovette fermarsi nella capitale britannica a causa di un guasto a uno dei motori. In un passato meno recente un intoppo simile era accaduto nel 1951 a un altro primo ministro canadese, Louis St. Laurent, rimasto bloccato in Islanda. (Res)