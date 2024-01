Milano: Majorino (Pd), nuovi tornelli scelta giusta, non c'entra niente destra e sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massima attenzione sul rispetto delle regole e massima attenzione alla politica sociale. Così il capogruppo del Partito democratico al consiglio regionale della Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a margine della "Befana per i clochard" organizzata dai City Angels all'Hotel Principe di Savoia di Milano, è entrato nella polemica sui nuovi tornelli alti installati alla fermata della M3 a San Donato per disincentivare gli abusivi che fanno il salto del tornello per non pagare il biglietto. “Io credo sia una cosa giusta – ha spiegato Majorino - non bisogna darle un'eco clamorosa, tra l'altro i tornelli di oggi sono identici a quelli della M4 e della M5”. Rispondendo a chi gli ha fatto notare che su suo profilo Facebook questa posizione è stata molto criticata da chi non la considera un'idea di sinistra, Majorino ha ribadito che “è una cosa giusta, ha fatto bene l'amministrazione comunale - non c'entra niente destra e sinistra è sbagliatissimo confonderla con il tema destra e sinistra, semmai il punto è come aiutiamo sempre di più le persone in difficoltà. Ad esempio le agevolazioni per utilizzare l'abbonamento da 50 euro per i disoccupati o anche studiare forme di gratuità per le persone senza tetto. Queste sono cose da fare”. (Rem)