Roma: vicesindaco Città metropolitana, in contatto con comunità Canale Monterano

- Il vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna, fa sapere di essere "in costante contatto con l'amministrazione comunale di Canale Monterano, dopo la spaventosa esplosione che ha provocato il crollo di una palazzina abitata. Abbiamo messo a disposizione personale della polizia locale della Città metropolitana di Roma - spiega Sanna in una nota - che si trova sul posto, per agevolare i soccorsi e coordinare la viabilità. Mi congratulo per lo straordinario lavoro che Vigili del Fuoco, sanitari del 118 e Protezione civile hanno fatto in queste ore, portando in salvo tre persone alle quali auguriamo pronta guarigione. Ho comunicato al Vice Sindaco di Canale Monterano, che la Città metropolitana di Roma, rimarrà a disposizione della cittadinanza per garantire ogni tipo di aiuto". (Com)