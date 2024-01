Sicurezza: Molteni, indagini in corso su fatti gravi di spari a Capodanno a Cantú

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia degli spari a capodanno davanti al sagrato della Basilica di San Paolo a Cantú rappresenta un fatto inquietante, di gravitá inaudita. Sono in contatto con le autorità di pubblica sicurezza locali, ho immediatamente sentito per le prime valutazioni del caso il Prefetto di Como e il comandante provinciale dei Carabinieri, l’attività operativa é già stata avviata ed é tuttora in corso. Sulla sicurezza sui territori guardia sempre alta”. È il commento del sottosegretario al ministero dell’Interno, Nicola Molteni, sugli spari della notte di capodanno nella città di Cantú. "Tengo innanzitutto a ringraziare i carabinieri che sono attualmente al lavoro per individuare i responsabili. Questa circostanza non può essere sottovalutata, merita la massima attenzione, anche per altri precedenti gravi già accaduti in passato. Sono fatti allarmanti e le indagini stanno giá procedendo celermente”. "Seguo in prima persona l’evolversi della situazione - ha concluso il sottosegretario - con massima attenzione e allerta. La sicurezza dei cittadini resta una priorità assoluta, per questo verrà ulteriormente potenziato il controllo di questo territorio e di tutti quelli che lo necessiteranno. Lo Stato resterà presente”. (Com)