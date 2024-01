Roma: controlli antidroga dal centro alla periferia, 15 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri a Roma hanno eseguito una serie di controlli antidroga dai quartieri del centro alle periferie, che hanno portato all’arresto, d’intesa con la procura, di 15 persone e al sequestro di centinaia di dosi di sostanze stupefacenti tra cocaina, crack, marijuana e hashish. A Tor bella Monaca, i carabinieri hanno arrestato, in sei diverse attività, sei persone e hanno sequestrato 350 dosi tra cocaina e crack: in via dell’Archeologia i militari hanno arrestato tre persone tutte italiane di 21, 47 e 26 anni, tutti trovati in possesso di dosi di cocaina e crack; un altro 26enne, è stato arrestato in via Camassei trovati in possesso di altre 27 dosi di cocaina; un 30enne originario della provincia di Palermo al termine di una perquisizione in strada e presso il suo domicilio è stato trovato in possesso di 156 dosi e denaro contante; un 21enne romano invece è stato fermato alla guida di un’auto e i militari a termine di un accurato controllo lo hanno trovato in possesso di 100 dosi di cocaina. (segue) (Rer)