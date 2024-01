Roma: controlli antidroga dal centro alla periferia, 15 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre 9 persone sono stati arrestati in altri quartieri della Capitale: i carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato tre persone in due diverse attività, al Quarticciolo e al Portuense; in zona San Pietro-Aurelio i Carabinieri hanno arrestato altre tre persone; in via Flaminia, i Carabinieri di Roma La Storta hanno arrestato in due distinte attività, due soggetti, uno straniero e un italiano, nell’atto di cedere delle dosi di cocaina a due assuntori identificati e segnalati all’Autorità competente; infine in via di Portonaccio i Carabinieri di Casalbertone hanno arrestato un soggetto italiano in possesso di diverse dosi di droga, nel corso di un controllo alla circolazione stradale. Tutti gli arresti sono stati convalidati. (Rer)