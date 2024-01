Mafia: Barelli (FI), Piersanti Mattarella simbolo che tempo non ha scalfito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi onoriamo la memoria di Piersanti Mattarella, assassinato il 6 gennaio 1980 dalla mafia. Ha pagato la sua lotta alla criminalità con la vita, ma il suo sacrificio ha contribuito a dare forza e determinazione al Paese per ricercare, sempre, in ogni cosa, la legalità e la giustizia". Lo dichiara in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. "Il ricordo della sua azione politica è un monito a non abbassare mai la guardia di fronte a ogni manifestazione di violenza, a qualsiasi livello si manifesti", conclude. (Rin)