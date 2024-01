Corea del Nord: nuovo lancio di proiettili d’artiglieria, sparati circa 60 colpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate della Corea del Nord hanno effettuato oggi un nuovo lancio di proiettili d’artiglieria al largo della costa sud-occidentale del Paese. Lo ha riferito lo Stato maggiore della Difesa della Corea del Sud, precisando che sono stati sparati circa 60 colpi e che il lancio è avvenuto nel pomeriggio ed è durato circa un’ora. La nuova iniziativa di Pyongyang segue quella di ieri, quando sono stati sparati in mare circa 200 proiettili d’artiglieria di diverso tipo, presumibilmente in risposta alle esercitazioni combinate e d’artiglieria che le forze sudcoreane e statunitensi hanno effettuato negli ultimi giorni in prossimità del confine tra le due Coree. Le autorità sudcoreane ieri hanno ordinato l’evacuazione di due isole prossime al confine marittimo di fatto con la Corea del Nord. Seul ha reagito definendo quella del Nord una “provocazione” e anticipando risposte “appropriate”.(Git)