Libano: premier Miqati, raid Israele su larga scala porterebbe regione verso "esplosione totale"

- Il primo ministro libanese, Najib Miqati, ha affermato oggi che un bombardamento (israeliano) su larga scala nel sud del Libano porterebbe la regione “verso un'esplosione totale". Lo ha riferito l'agenzia di stampa libanese "Nna", secondo cui Miqati ha rilasciato queste dichiarazioni durante un incontro con l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, a Beirut, capitale del Libano. A proposito delle operazioni militari di Israele nella Striscia di Gaza e nel sud del Libano, il primo ministro ha detto: "Siamo cercatori di pace, non sostenitori della guerra. Non vediamo l'ora di raggiungere la stabilità e ci stiamo muovendo in tutti i modi necessari a questo proposito”. Miqati ha sottolineato l'impegno del Libano ad attuare la risoluzione 1701 delle Nazioni Unite, aggiungendo che "la piena attuazione di questa risoluzione richiede innanzitutto la cessazione di tutte le violazioni israeliane della sovranità libanese e il ritiro di Israele dai territori libanesi che ancora occupa". Infine, il premier ha evidenziato la necessità di "lavorare per stabilire una soluzione globale alla questione palestinese, dando ai palestinesi i loro giusti diritti". (Lib)