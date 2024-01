Usa: Alaska Airlines mette a terra 65 Boeing 737-9 dopo atterraggio di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Alaska Airlines ha messo temporaneamente a terra l’intera flotta di Boeing 737-9, comprendente 65 aerei, dopo l’atterraggio di emergenza del volo 1282. Lo ha reso noto la società in un comunicato. Il volo, diretto da Portland (Oregon) a Ontario (California), è tornato all’aeroporto di decollo ieri dopo che l’equipaggio ha segnalato un problema di pressurizzazione, come riferito dall’Amministrazione federale per l’aviazione (Faa) degli Stati Uniti. Secondo testimonianze dei passeggeri raccolte dai medie, un pannello della fusoliera, comprendente il finestrino, è saltato via poco dopo il decollo.(Was)