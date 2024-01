Milano: detenzione ai fini di spaccio, arrestato 36enne a Cesate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di ieri, 05 gennaio, a Cesate (MI), i Carabinieri della locale Stazione, nei pressi del “parco delle groane”, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, un 36enne marocchino, in Italia senza fissa dimora. I Carabinieri, a seguito di un mirato servizio effettuato nella zona per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato l’uomo uscire dalla zona boschiva ed avvicinarsi ad una autovettura in transito per cedere delle dosi di stupefacente ricevendo in cambio delle banconote. Alla vista dello scambio, mentre l’autovettura dell’acquirente riusciva ad allontanarsi, gli operanti hanno tentato di fermare lo spacciatore, che è stato raggiunto dopo un brevissimo inseguimento e bloccato nonostante un vano tentativo di resistenza. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina, del peso lordo complessivo di circa 5 gr. e 60 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza e questa mattina, nel corso del rito direttissimo durante il quale è stato convalidato l'arresto, è stato sottoposto alla misura del divieto di dimora nel Comune di Cesate. (Com)