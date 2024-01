Israele-Libano: forze israeliane attaccano obiettivi di Hezbollah in risposta a razzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno attaccato una serie di obiettivi attribuiti al movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah nelle aree di Aita al Shaab, Yaroun e Ramyah, nel sud del Libano, in risposta al lancio di razzi di questa mattina verso il nord di Israele. Lo hanno riferito le stesse Idf su X (ex Twitter), spiegando che gli obiettivi comprendevano "postazioni di lancio di razzi, siti militari e altre infrastrutture utilizzate dal gruppo terroristico". In seguito, secondo quanto reso noto dalle Idf, Hezbollah ha preso di mira le aree di Metulla e Margaliot, nel nord di Israele, al confine con il Libano. Un drone delle Idf ha quindi "colpito la cellula dietro l'attacco a Metulla", si legge su X. Questa mattina, Hezbollah ha affermato di aver lanciato più di 60 razzi contro una base militare delle Idf nel nord di Israele, "in risposta all'uccisione" del vicepresidente dell'ufficio politico del movimento islamista palestinese Hamas, Saleh al Arouri. (Res)