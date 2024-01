© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono suonate le sirene d'allarme anti-razzo nella città israeliana di Mefalsim, vicino al confine con la Striscia di Gaza, dopo circa 21 ore di silenzio. Lo ha riferito il quotidiano "The Times of Israel". Le comunità di Israele vicine al confine con la Striscia sono state in gran parte evacuate dall'inizio della guerra con il movimento islamista palestinese Hamas, il 7 ottobre 2023. (Res)