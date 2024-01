Roma: FI, sinistra incredibile, ripristinata sicurezza a Frascati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sinistra è ormai incredibile. Questa volta si sono arrabbiati perché il governo, su richiesta del vicepremier Antonio Tajani, ha ripristinato legalità e sicurezza nel comune di Frascati, guidato dal centrosinistra, dove un cittadino romeno ha ucciso una persona e ferito un’altra". E quanto si legge in un post di Forza Italia sui social. "Sono arrivati a dire, citiamo testualmente le parole della segretaria Pd di Frascati, che 'una persona con un coltello non è un problema di ordine pubblico'. Una follia". "Mentre la sinistra preferisce far finta di non vedere, lasciando le città che amministra allo sbando, noi preferiamo guardare la realtà e affrontarla. Per questo - prosegue FI - siamo felici che il governo abbia ampliato la presenza a Frascati delle Forze dell’Ordine, che ringraziamo per il lavoro a tutela dei cittadini. Siamo e saremo sempre dalla parte della legalità e della sicurezza", conclude. (Rin)