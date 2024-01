Mafia: Borghi (Iv), Piersanti Mattarella esempio per ogni italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quarantaquattro anni fa, la mafia strappava Piersanti Mattarella alla nostra nazione. Un uomo coraggioso che ha lottato per trasformare la Sicilia, per rinnovare la politica e per costruire una società più equa. Il suo spirito riformatore, insieme al doloroso sacrificio che oggi commemoriamo, lo hanno reso un simbolo di integrità e coraggio, un esempio per ogni italiano". Lo scrive sui suoi canali social il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato.(Rin)