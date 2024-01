Mafia: Piantedosi, Piersanti Mattarella testimonianza di coraggio e impegno civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il 6 gennaio di quarantaquattro anni fa Piersanti Mattarella perdeva la vita, vittima di un vile attentato mafioso. Le forza del suo impegno politico e del suo esempio sono state d’ispirazione per tutti coloro che non si sono mai rassegnati al giogo delle organizzazioni criminali ma hanno scelto di combatterle nel segno dei valori di giustizia e legalità". Lo ha dichiarato il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi. "La sua figura continua ad essere, per le nuove generazioni, testimonianza di coraggio e di impegno civile", conclude.(Rin)