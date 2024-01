Bangladesh: ministro Esteri assicura voto equo mentre prosegue violenza, 4 morti in rogo treno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni in programma domani in Bangladesh saranno “libere, eque, trasparenti e credibili”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri del Bangladesh, Adul Kalam Abdul Momen, in un’intervista al canale di informazione indiano “Wion”. “Non ci sono dubbi”, ha affermato. “Se qualcuno vuole osservare, abbiamo invitato centinaia di osservatori, circa 25 mila osservatori elettorali locali e 227 osservatori internazionali, provenienti da molte organizzazioni, come il Commonwealth, l’Unione interparlamentare e l’Organizzazione per la cooperazione islamica. Ci sono osservatori occidentali qui e sono liberi di spostarsi ovunque. Inoltre, ci sono giornalisti da tutto il mondo”, ha aggiunto. L’esponente del governo di Dacca ha assicurato anche che è stato disposto un massiccio spiegamento di forze per garantire la sicurezza e ha definito un attacco di “guerriglia” il rogo di un treno avvenuto nella notte nella capitale. “Il governo ha adottato misure adeguate affinché non ci siano più violenze, ma questi sono attacchi di guerriglia durissimi. Quindi è difficile dire se ce ne saranno altri, ma cercheremo di fare in modo che nessun incendiario possa approfittarne fino al momento delle elezioni. Abbiamo mobilitato migliaia di unità di polizia in tutto il Paese e abbiamo chiesto all’opinione pubblica di farci sapere se sono a conoscenza di qualche piano, e il pubblico sarà ricompensato. Quindi spero che la violenza si riduca drasticamente”, ha detto. (segue) (Inn)