Bangladesh: ministro Esteri assicura voto equo mentre prosegue violenza, 4 morti in rogo treno (2)

- Nella notte un treno della linea Benapole Express è stato dato alle fiamme a Dacca e quattro persone sono morte. Tra le vittime ci sono anche due bambini. La polizia metropolitana della capitale ha effettuato otto arresti. Secondo quanto riferito in una conferenza stampa da Harun-Or-Rashid, capo della sezione investigativa della polizia, tra gli arrestati ci sono un membro del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), Nabi Ullah Nabi, e cinque attivisti di Jubo Dal, l’ala giovanile del Bnp. “Almeno 12-13 dirigenti dell’unità Jubo Dal hanno tenuto una videoconferenza giovedì intorno alle 18. Hanno pianificato attacchi incendiari sulle rotte Kishorganj-Narsingdi e Narayanganj-Kamalapur e violenti attacchi con bombe in vari seggi elettorali in diversi quartieri”, ha detto Harun. (segue) (Inn)