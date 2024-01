Bangladesh: ministro Esteri assicura voto equo mentre prosegue violenza, 4 morti in rogo treno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani quasi 120 milioni di elettori sono convocati alle urne per rinnovare la Casa della Nazione, il parlamento unicamerale. I 1.896 candidati in corsa si contenderanno 300 seggi, assegnati col sistema maggioritario in altrettanti collegi (altri 50 sono di nomina e riservati a donne). Il partito della prima ministra Sheikh Hasina, la Lega popolare bengalese (Al), parte da una posizione di schiacciante maggioranza: nella legislatura che sta per chiudersi conta 306 deputati. Inoltre, il suo principale oppositore, il Bnp, manca dalla lista delle 27 forze politiche registrate dalla Commissione elettorale, avendo deciso di boicottare un voto in condizioni che ritiene non eque. La Lega popolare guida una “grande alleanza” di cui fanno parte formazioni minori di area socialista ma non solo, alcune delle quali sono attualmente presenti in parlamento con rappresentanze non superiori a quattro deputati. Nel campo avverso, il Partito nazionale (Jpe), guidato da Ghulam Muhammed Quader e attualmente rappresentato da 27 parlamentari, è quello più rilevante. (segue) (Inn)