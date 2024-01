Roma: bimbo di 2 mesi in pericolo, tassista chiede aiuto e lo porta in salvo all'ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in salvo il bimbo di due mesi che ieri, poco prima della mezzanotte, ha avuto una forte crisi respiratoria, mentre viaggiava in taxi con la madre. Ma non è mancata la paura. Il bimbo si è sentito male a poca distanza da piazza Venezia e la madre quindi si è agitata. Il tassista però, senza perdersi d'animo, è sceso dall'auto bianca e ha chiesto aiuto ai carabinieri. Il taxi è stato scortato d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambin Gesù e grazie all'ausilio dei militari ha potuto evitare i rallentamenti del traffico e alla viabilità. Il bimbo così è stato preso in cura dai medici tempestivamente, è stato ricoverato e - a quanto si apprende - sarebbe fuori pericolo. (Rer)