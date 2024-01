Agricoltura: Malanchini (Lega), lombardia a sostegno di giovani, emilia-romagna sostiene chi chiude attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regione Lombardia è avanguardia nel mondo agricolo e sostiene la produttività e la qualità con interventi di forte impatto: durante la sessione di Bilancio è stato approvato un Ordine del Giorno, a mia prima firma, che mette nero su bianco il forte impegno regionale". "All'interno degli stanziamenti vanno ricordati gli impegni per il clima e l'ambiente attraverso il sostegno delle azioni di innovazione, le indennità per i vincoli naturali destinati quasi totalmente alle aree montane, gli investimenti strutturali destinati alle aziende agricole, la misura destinata ai giovani, le azioni dirette a sostenere la cooperazione, sostegno ai progetti di consulenza, formazione, informazione". "La programmazione lombarda, nonostante i vincoli imposti dall'Unione Europea, riserva molta attenzione al sostegno al reddito delle aziende agricole: aiutiamo le nostre aziende a produrre di più e meglio, non a fallire". "Grande attenzione è stata posta ai giovani: dalla Lombardia contributi da 40 a 50 mila euro ai giovani che aprono un'azienda agricola o subentrano nella gestione, dall'Emilia Romagna a guida PD si vedono invece contributi alle aziende che vogliono chiudere. Due modelli opposti: uno che guarda al futuro con rinnovata fiducia, l'altro retrogrado e anacronistico". Così Giovanni Malanchini Consigliere regionale e responsabile dipartimento agricoltura Lega Lombarda per Salvini Premier. (Com)