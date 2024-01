Befana: 70 profughi da Siria e Afghanistan a evento Coisp a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 6 gennaio si rinnova la tradizione con la 38ma edizione della Befana del Poliziotto, un'iniziativa riproposta dal sindacato di polizia Coisp per donare una giornata di divertimento alle donne e agli uomini della polizia e alle loro famiglie, che potranno accedere gratuitamente alle attrazioni del parco Cinecittà World, a Roma, dalle 11 fino alla chiusura degli impianti: ogni bambino, al termine della giornata, riceverà una calza della Befana. Oltre al divertimento, però, non mancheranno i momenti dedicati alla prevenzione sanitaria: l'Inmp, l'Istituito nazionale salute migrazione e povertà, sarà presente all'iniziativa con un proprio stand per sensibilizzare i partecipanti circa le iniziative messe in campo volte a tutelare il diritto alla salute di tutti i cittadini. All'iniziativa parteciperanno, grazie alla sinergia tra il Coisp e la Comunità di Sant'Egidio, alcuni profughi provenienti da Siria e Afganistan, circa 70 persone tra grandi e piccini, arrivati in Italia grazie ai corridoi umanitari. (segue) (Com)